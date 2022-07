Santana do Araguaia: Banhistas encontram corpo boiando em praia no Rio Araguaia

O corpo de um homem foi encontrado por banhistas boiando numa movimentada praia no Rio Araguaia. A vítima foi identificada como Paulo de Sousa, de 20 anos. O cadáver foi localizado na manhã de segunda-feira (25), nas imediações da Praia do Boto, tradicional ponto turístico da região localizada no Distrito de Barreira dos Campos, município de Santana do Araguaia, sul do Pará.

Após visualizarem o cadáver flutuando, os banhistas ficaram assustados e acionaram uma guarnição da Polícia Militar, que se deslocou até o local. A vítima apresentava várias perfurações, supostamente provocadas por ataques de peixes, inclusive uma das orelhas já havia sido arrancada. Uma equipe funerária da cidade removeu o cadáver das águas, com o auxílio de policiais militares e barqueiros.

Uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia esteve no local e acompanhou o resgate do corpo. A PC informou que foi instaurado um inquérito policial com o intuito de esclarecer a causa da morte do jovem, possivelmente mais um caso de vítima fatal de afogamento no Rio Araguaia. O corpo foi velado na residência de familiares, em Santana do Araguaia.

Fonte: Correio de Carajás