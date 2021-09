PARÁ: João Doria se reúne com Helder e direção do PSDB em Belém

Um dos principais opositores de Jair Bolsonaro, apesar de tê-lo apoiado durante a campanha eleitoral de 2018, o governador de São Paulo, João Doria, estará em Belém nesta sexta-feira (10) e no sábado (11).

Possível candidato à cadeira do Palácio do Planalto em 2022, Doria vai participar da 9ª edição do “Encontros do PSDB pelo Brasil”, mobilização que reúne a militância e lideranças tucanas em torno das prévias. O PSDB definirá, no dia 21 de novembro, o candidato do partido à Presidência da República em 2022.

João Doria vem a Belém a convite do presidente do PSDB do Pará, deputado federal Nilson Pinto, e será recebido pela militância e lideranças tucanas na sede do partido. Em seguida, o governador concede entrevista coletiva às 18h30, no Grand Mercure Hotel, em Nazaré. Às 20h, Doria será recebido em jantar pelo Governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

No sábado, o Governador paulista participa de café da manhã com deputados, no Hotel Grand Mercure. Na sequência, às 9h, encontra a militância do PSDB no evento das prévias, também no mesmo hotel. Os “Encontros” tucanos visam a apresentação, para filiados e apoiadores, das propostas de Doria para o Brasil, bem como do seu jeito de governar e de sua experiência no Executivo Estadual e Municipal.

Após o evento, o governador de São Paulo segue para Manaus, onde será recebido pelo ex-senador, ex-prefeito e atual presidente do PSDB-AM, Arthur Virgílio, entre outras lideranças e filiados. No fim do dia, Doria retorna a São Paulo.

Em campanha pelas prévias até novembro, João Doria seguirá viajando o Brasil aos finais de semana. Ele já esteve em oito estados: Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Pernambuco. (DOL)