Polícia prende homem por estupro de vulnerável na zona rural em São Félix do Xingu

A Polícia Civil, por meio das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAM) e à Criança e ao Adolescente (DEACA), durante a primeira fase da operação “Nefandus”, cumpriu um mandado de prisão contra um homem pelo crime de estupro de vulnerável, na última sexta-feira (6), em São Félix do Xingu. O mandado é de prisão por sentença transitada em julgado e foi expedido pela 2ª Vara da Comarca de São Mateus do Maranhão (TJMA).

A ação teve início após as equipes serem acionadas por uma denúncia da vítima mencionando que estaria sofrendo abusos sexuais pelo padrasto desde a infância e que, atualmente, a própria filha de 7 anos de idade, estaria sendo vítima do mesmo crime.

Diante disso, as equipes policiais iniciaram as investigações e identificaram que o sujeito já havia sido condenado pela mesma prática criminosa. Dessa forma, as informações foram reunidas e os agentes iniciaram as diligências, a fim de localizar o indivíduo.

O homem foi localizado em uma fazenda, situada a cerca de 60 km de distância do município de São Félix do Xingu. Foi realizada a prisão e o investigado foi conduzido até a unidade policial para os procedimentos necessários.

Operação “Nefandus” – O termo “Nefandus” faz referência a “aquilo que não deve ser dito” ou ao termo “abominável”, sendo usado na tradição jurídica e literária para designar atos de extrema repulsa moral, como o crime de estupro de vulnerável. O nome da operação reflete a gravidade do crime apurado e a ação demonstra o compromisso da instituição em combater a prática criminosa e em garantir um ambiente seguro para a população paraense. (A Notícia Portal com informações e Foto/ PCPA)