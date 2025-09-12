Roubo frustrado em Tucumã: suspeito é detido e veículo roubado é recuperado

Segundo o boletim de ocorrência do 36° BPM/CPR XIII, a vítima, Eduardo Waston Santos Silva, foi abordada por três indivíduos que tentaram subtrair seu celular e carteira. Durante a ação, os suspeitos tentaram fugir em uma motocicleta Honda Pop 110, cor branca, sem placa, mas a vítima reagiu e conseguiu derrubá-los do veículo.

Um dos acusados, identificado como Isaías Reis Araújo, vulgo “De Menor”, foi capturado pela guarnição composta pelo 3° Sargento Gerson e o Cabo Jaydson. Ele confirmou ter participado da tentativa de roubo junto com outros dois indivíduos, conhecidos como “Buchudo” e “Pivete”, que ainda não foram localizados.

A motocicleta utilizada no crime, conforme consulta policial, possuía registro de roubo desde 1º de setembro de 2025, na cidade de Ourilândia do Norte. A vítima, o acusado detido e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Tucumã para os procedimentos legais.

A ação faz parte da Operação Saturação, coordenada pelo Comando do CPR XIII, sob a chefia do Cel. PM Formigosa, com apoio do Subcomandante Ten. Cel. PM Pereira. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da Policia Militar do Pará)