Emater abre inscrições para vagas remanescentes em Processo Seletivo Simplificado

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) abre, nesta terça-feira (10), as inscrições para o preenchimento de 54 vagas remanescentes de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração varia entre R$ 1.237,80 a R$ 3.900,07.

Interessados poderão se inscrever pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (SIPROS), a partir da meia-noite desta terça-feira (10). O prazo se encerra às 23h59 desta quarta-feira (11). É necessário fazer o cadastro com nome, email e CPF.

Nível Superior

Ao todo, estão disponíveis 13 vagas de nível superior para Engenheiro Agrônomo nos municípios de Cachoeira do Arari, Chaves, Muaná, Almeirim, Monte Alegre, Trairão, Placas, Aveiro, Breves, Anajás, Curralinho, Oeiras do Pará e Portel. Já no município de Marituba, há uma vaga de nível superior para Administrador, Analista de Sistemas, Estatístico, Psicólogo e para Arquivologista.

Nível Médio

Ainda em Marituba, há uma vaga para técnico em Segurança do Trabalho, Assistente Administrativo e para Operador Gráfico. Para Auxiliar Administrativo, são 17 vagas disponíveis para os municípios de Itaituba, Monte Alegre, Porto de Moz, Curuçá, São Félix do Xingu, Barcarena e Marituba.

Nível Fundamental

São ofertadas 15 vagas para Agente Operacional em Conceição do Araguaia, Capanema, Castanhal, Breves, Monte Alegre, Santarém, Itaituba, Abaetetuba e Bragança.