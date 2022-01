Rio Maria: Rapaz de 21 anos é assassinado na própria residência

O jovem Carlos Henrique Sousa Santos, de 21 anos foi morto a tiros na manhã de ontem domingo, dia 02 de janeiro, no bairro Parque da Liberdade, em Rio Maria. O crime aconteceu dentro da própria residência da vítima.

De acordo com o Subtenente, Sílvio Costa Lima, o crime pode ter acontecido por volta das 11h30, na Rua 38, no setor Casas Populares, no bairro Parque da Liberdade.

O Subtenente, Silvio conta em entrevista, que uma Guarnição da Policia Militar foi acionada por servidores do Hospital Municipal de Rio Maria relatando que um jovem chegou ao hospital gravemente ferido, devido a disparos de arma de fogo.

Ao se deslocar até a unidade hospitalar, a PM foi abordada por Fernanda Sousa Santos, irmã da vítima, que relatou que estava juntamente com seu irmão, Carlos Henrique Sousa Santos, em sua residência, onde ouviu batidas na porta.

Sem desconfiar que seria uma emboscada, o jovem Carlo Henrique abriu a porta e foi recebido com disparos de arma de fogo por um indivíduo desconhecido, que segundo, Fernanda Sousa, estava junto com um segundo suspeito em uma moto.

Ela não soube informar o modelo e cor da moto usada no crime. Carlos Henrique chegou com vida ao Hospital com cerca de 5 perfurações de tiros, não resistiu a gravidade dos ferimentos e veio a óbito.

O Subtenente Sílvio, conta que Rondas Ostensivas foram realizadas nas proximidades com objetivo de localizar os suspeitos, porém ninguém foi preso. O caso foi encaminhado a DEPOL de Rio Maria para investigação.

(Com informações: Blog do José Augusto)