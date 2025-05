Polícia Federal deflagra operação de combate a fraudes bancárias em Redenção

A Polícia Federal deflagrou a Operação Network 2, na manhã desta sexta-feira (23/5), contra fraudes bancárias cometidas por moradores do município de Redenção na região Araguaia Paraense.

Durante o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão, uma pessoa foi presa em flagrante de tráfico de drogas. Foram apreendidos 18 papelotes de cocaína, uma porção de maconha e cinco celulares.

São investigadas 24 pessoas por furto mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, além da associação criminosa. Os alvos dos mandados são investigados por fraudar 1074 contas da Caixa Econômica Federal, entre 2021 e 2023, desviando aproximadamente R$ 4 milhões dos cofres públicos.

A primeira fase da operação Network foi deflagrada dia 25 de setembro do ano passado, com cinco mandados de busca e apreensão cumpridos. As investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos nas fraudes, podendo surgir outros participantes dos delitos. (A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal em Redenção/ Fotos: Divulgação)