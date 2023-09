RIO MARIA: Homem foi preso por suspeita de pedofilia e divulgação de pornografia com crianças e adolescentes

Um homem foi preso em Rio Maria, no sul do Pará, por suspeita dos crimes de divulgação de pornografia com crianças e adolescentes e exploração sexual de menores. Havia um mandado de prisão contra o suposto pedófilo. Os crimes são previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Polícia Civil cumpriu o mandado em Rio Maria e agora as investigações seguem. Geralmente, pedófilos compartilham materiais criminosos em redes de contatos. A prisão dele pode levar a outros passos das investigações. A PC não deu detalhes sobre a situação das vítimas. No entanto, esse tipo de caso costuma ser investigado em sigilo.

Após a prisão nesta segunda-feira (11), ele foi submetido a exames, ouvido e então encaminhado ao sistema prisional. O suspeito está á disposição do poder judiciário. (A Notícia Portal/ Da Redação do Fato Regional)