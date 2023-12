Policiais militares salvam homem que tentava se jogar de ponte entre Xinguara e Rio Maria.

Na madrugada desta quarta-feira (27), uma equipe da Policia Militar foi acionada por uma testemunha sobre uma possível tentativa de suicídio que estava acontecendo em uma ponte sobre um rio na Rodovia Federal BR-155 entre as cidades de Xinguara e Rio Maria, no sul do Pará.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram um homem de nome Rosiel em cima da ponte querendo se jogar no rio. Depois de uma conversa os policiais convenceram o homem a desistir do ato.

A equipe, composta pelo sargento Zenivaldo e o soldado Alcântara, encaminhou o homem que sofre de transtorno mental, até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xinguara, onde recebeu o atendimento médico necessário.

Essa é a segunda vez que Rosiel tenta cometer suicídio na mesma ponte. A primeira tentativa aconteceu no dia 09 deste mês de dezembro. Nesse dia ele também foi salvo por uma equipe da Policia Militar do 17º Batalhão Carajás de Xinguara. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)