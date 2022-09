RIO MARIA: Homem é encontrado morto a tiros na zona rural

Na tarde desta terça-feira (20), por volta de 14h, um homem, identificado como Antônio Nilson Ferreira Mendes, foi encontrado morto a tiros em Rio Maria, no sul do Pará. O corpo dele estava jogado sobre uma motocicleta que ele pilotava, na estrada de acesso à Vila Betel, zona rural do município.

Uma equipe da Polícia Civil da Delegacia de Rio Maria foi até o local e iniciou as investigações para identificar autoria e motivação do crime. De acordo com informações, que estão sendo apuradas pela PC, Antônio Nilson seria autor de um homicídio que aconteceu há cerca de dois meses em Rio Maria.

Por isso, não está descartada pela Polícia Civil a possibilidade de o crime ter sido motivado por vingança ou acerto de contas. ( A Notícia Portal / com informações do Portal Debate).