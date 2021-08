PAU D’ARCO: Pesquisa oficial aponta que 79.70% da população aprova gestão do prefeito Fredson Pereira

Apesar do prefeito Fredson Pereira (PODEMOS) ter enfrentado o primeiro semestre de 2021 com muitos desafios, tendo vencido um quadro de covid – 19 que lhe levou ao entubamento e vários dias na UTI, a sua gestão caminhou em sentido oposto e esbanjou saúde, isto é o que diz a opinião pública.

O Instituto Doxa Pesquisa de Gestão e Mercado, realizou a primeira consulta popular do ano 2021 no município de Pau D’arco. O objetivo foi medir os índices de satisfação da população em relação aos serviços oferecidos pela prefeitura municipal, como também as tendências eleitorais aos cargos que serão disputados na eleição de 2022.

No quesito satisfação com em morar em Pau D’arco – 79.00% da população disse estar satisfeita, 7% muito satisfeito, 11% insatisfeito e 3% não opinou. Já a avaliação direta da gestão do prefeito Fredson Pereira, alcançou 63.23% somando o bom e o excelente. 17.10% respondeu achar regular a gestão atual de Pau D’arco. 8.50% respondeu achar péssima, 9% ruim e 2.17% não respondeu.

Na pergunta direta, aprova ou desaprova – a gestão Fredson Pereira teve 79.70% de aprovação, 15.20% desaprova e 5.10% não respondeu. A melhor aceitação da gestão Fredson está na faixa etária de idade entre 16 a 24 anos. Na classificação por sexo, o público feminino é quem mais aprova a atua gestão com 69.90%. Já no público masculino 64,10% aprova a atual gestão.

AVALIAÇÃO GOVERNO ESTADO: Na mesma pesquisa a opinião pública aprovou a gestão do atual governo do estado com 60% de aceitação entre bom, ótimo e regular positivo. A gestão do governador Helder Barbalho (MDB) tem desenvolvido ações em Pau D’arco, como a implantação do Bampara, liberação de recursos para construção do hospital municipal e asfaltamento de ruas.

A pesquisa foi realizada no final da primeira quinzena de agosto e ouviu 300 pessoas. A margem de erro é de 3,5% e o intervalo de confiança é de 95%. As pessoas foram ouvidas na cidade, localidades rurais e distritos: Guarantã, Boa Sorte, Vila Marajoara, Vale da Benção, setor Paraiso e Centro.