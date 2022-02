Rio Maria: Comerciante é assassinado ao cobrar dívida de duas caixas de cerveja

O comerciante Wiliam Ferreira foi morto com três tiros na noite de sábado em Rio Maria, no sul do Pará, após cobrar uma dívida de um indivíduo, referente a duas caixas de cerveja.

Ao ser cobrado o indivíduo não teria gostado e os dois começaram a discutir. O comerciante saiu e retornou minutos depois armado com uma arma de fogo. Após nova discussão, o suspeito sacou de sua arma e efetuou três disparos em Willian que chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Rio Maria, mas não resistiu e morreu.

O suspeito fugiu em seguida tomando rumo incerto. O caso foi registrado na Policia Civil para investigação.

(Com informações: Fato Regional)