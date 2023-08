Floresta do Araguaia: PC prende homem em flagrante por porte de arma de fogo.

Na manhã desta terça-feira (8), a equipe de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Floresta do Araguaia, deu cumprimento ao mandado de prisão temporária e de busca e apreensão contra um homem pelo crime de estupro. O mandado foi expedido pela 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia.

Foram realizadas buscas tanto no estabelecimento comercial do investigado quanto na sua residência, sendo que nesta última foram encontradas duas espingardas e um revólver calibre 38 com 06 munições intactas. Momento em que ele também recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Diante dos fatos, o preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. As armas foram apreendidas e apresentadas à autoridade policial. (A Notícia Porta l/ Polícia Civil do Pará)