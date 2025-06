Repórter registra ocorrência por difamação contra vereador após vídeo com ofensas em Ourilândia do Norte

O comunicador e repórter Jucelino Santos Menezes (48), conhecido na região por seu trabalho em seu canal na internet, registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte, nesta segunda-feira (16), ele compareceu com seu advogado Wilson Huida Junior para denunciar o vereador Walmy Cesar Costa Rodrigues popularmente chamado de César Goleiro (50) pelo crime de difamação.

De acordo com o registro, um vídeo publicado no Facebook, em âmbito nacional, mostra o parlamentar proferindo ofensas e acusações que, segundo Jucelino Menezes, são totalmente falsas. No material, César Goleiro menciona o nome do repórter e questiona sua conduta, contrariando a versão apresentada pelo repórter em uma reportagem.

“Não sei se foi castigo de Deus, mas a mentira, mas a lei do retorno vem rápida, vem a galope, na verdade vem á carro de fórmula 1. Quando se recuperar, que venha fazer matérias que nãos sejam mentirosas” um dos trechos da fala do vereador César Goleiro utilizada na última sexta – feira (13) em sessão ordinária.

Ainda segundo o boletim, o vídeo foi gravado enquanto Jucelino Meneses estava hospitalizado, o que o impediu de se manifestar ou responder às declarações no momento da publicação. Ele afirma ter se sentido difamado pelas falas do vereador e buscou a Polícia Civil para formalizar a denúncia.

O caso será apurado pelas autoridades e pode resultar em processo judicial por difamação, crime previsto no artigo 139 do Código Penal Brasileiro. Até o fechamento desta reportagem, o vereador César Goleiro não foi localizado para comentar o assunto e o espaço segue em aberto para o devido posicionamento do edil. (Roney Braga A Notícia Portal/ Vídeo e Fotos/ Redes Sociais)