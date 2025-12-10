Educação e segurança unidos: 100 alunos concluem Proerd em Água Azul do Norte

Proerd é celebrado em Água Azul do Norte com formatura de 100 crianças. A Prefeitura de Água Azul do Norte, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com o 17º BPM da Polícia Militar, realizou na última sexta-feira, 5, a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

Ao todo, 100 estudantes do 5º ano das escolas municipais participaram da cerimônia. O objetivo do programa é orientar crianças e adolescentes sobre a importância de se manterem longe das drogas e da violência, além de estimular a cidadania, o respeito e a resolução pacífica de conflitos. A Secretaria de Educação, professora Ana Paula, destacou a importância do programa e o número de estudantes formandos.

“Esse projeto é maravilhoso, ensina a dizer não às drogas e à violência, mas fala sobre cidadania e sobre as escolhas que fazemos na nossa vida. Agradeço o apoio das famílias e por possibilitarem a realização deste evento. Para nós, é uma grande alegria e satisfação realizar essa formatura”, disse.

O Ten Cel PM Aviz, comandante do 17º BPM, também destacou a importância da parceria entre a Prefeitura e a Polícia Militar ao longo do ano letivo. Ele agradeceu às famílias pelo apoio e pediu que continuem acompanhando de perto os filhos. "As crianças são joias raras e precisam da atenção e do cuidado de vocês. Esse trabalho em casa faz toda a diferença", afirmou.

Ele reforçou que o investimento na educação é fundamental para o futuro das crianças e do município. “Não esqueçam o que aprenderam com os policiais e multipliquem esse conhecimento com familiares e amigos. Vocês não vão se arrepender”, afirmou. O comandante do CPRXIII, coronel Marcus Formigosa, também agradeceu a todos os presentes e fez um pedido:

“Quero que todos sintam a presença de cada policial militar como um parceiro da comunidade para garantir a segurança e a tranquilidade da população. Através do Proerd, a PM procura jogar uma sementinha nessas crianças para que, juntos, possamos ter uma sociedade mais feliz e segura. Parabéns aos instrutores Sgt. Ferreira e Genesio e a Cb Lucimar pela dedicação e amor ao Proerd.

Durante as formaturas, os alunos receberam certificados de conclusão, além de participarem de dinâmicas especiais que reforçam os aprendizados em sala de aula. Um dos momentos mais aguardados foi a premiação do concurso de redação, que reconheceu os melhores textos produzidos pelos estudantes sobre o que aprenderam no programa. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)