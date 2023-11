BANNACH: Justiça Eleitoral vai realizar atendimento itinerante no município.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA), irá realizar ação no município de Bannach, no sul do Pará para habilitar população a votar na próxima eleição municipal de 2024. A banca estará no município nos dias 6 e 7 de novembro próximo.

Na cidade o atendimento será feito na Escola Municipal Maria Isabel Furtado nos dias 6 e 7. Já no distrito de Pista Branca acontecerá na escola Triunfo no dia 6.

Durante esses dias serão ofertados os serviços de emissão de título de eleitor, transferências e recadastramento biométrico, visando garantir que o maior número possível de residentes esteja apto a exercer seu direito ao voto.

Com uma população de 4.031 pessoas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nas últimas eleições municipais em Bannach, o eleitorado apto para votar era de 2.876, porém somente 2.464 eleitores compareceram às urnas e 412 pessoas não foram votar.

Diante desse cenário, a expectativa é que a mobilização aumente o número de eleitores no próximo pleito, marcando assim um importante momento democrático para a cidade. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)