RIO MARIA: PM recupera motocicleta com registro de furto

De acordo com a Policia Militar, uma guarnição da PM em serviço realizava rondas ostensivas pelas ruas da cidade, quando na tarde de domingo (07) um homem solicitou a PM que consultasse a placa de sua motocicleta.

A possível vítima disse a polícia, que havia comprado o veículo do genro e estava desconfiado que algo estava errado, após checagem do chassi e placa foi constatado que o veículo era produto de (furto/roubo) na cidade de Redenção.

A PM procedeu diligencia até a residência do suposto genro, mas já era tarde, o suspeito não se encontrava no local.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido e apresentado na DEPOL de Rio Maria juntamente com a motocicleta recuperada para as medidas cabíveis. (A Notícia Portal com informações do Blog do José Augusto)