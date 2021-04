RENDA PARÁ E FUNDO ESPERANÇA FAZEM PAGAMENTOS NESTA SEGUNDA

O novo período de pagamentos deve-se à mudança no cronograma, feita para garantir a segurança dos beneficiários e um acesso sem filas ou aglomerações. As agências funcionam inclusive aos sábados, de 8h às 14h, exclusivamente para atendimento dos dois programas emergenciais.

Também foi providenciado o aumento de funcionários para realizar triagens e auxílio aos usuários nas unidades bancárias.

Balanço

O pagamento do auxílio de R$ 100 do Renda Pará teve seu calendário encerrado na sexta, dia 23 de abril. Até o momento, a categoria beneficiada com o valor de R$ 500 alcançou 66.334 pessoas e pagou um montante de R$ 33.167.000,00.

Por sua vez, o Fundo Esperança, entre pessoas físicas, que receberam R$ 56.824.842,40, e pessoas jurídicas, beneficiadas com R$ 56.276.242,38, pagou um total de R$ 113.101.084,78.