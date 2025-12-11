TUCUMÃ: Adílio Coelho Cavalcante: uma vida marcada por paixão, amizade e coragem

Na tarde de 11 de dezembro de 2025, silenciou-se a voz serena de Adílio Coelho Cavalcante, um homem cuja história se confunde com a própria força de quem transforma desafios em trajetórias inesquecíveis. Nascido em 1º de fevereiro de 1962, na Cidade de Paraiso Tocantins, Adílio Cavalcante carregava no nome a coincidência carismática com o famoso meio-campista do Flamengo clube que, aliás, seria uma de suas grandes paixões ao longo da vida.

Ainda jovem, na década de 1980, cruzou fronteiras e encontrou no Pará o solo onde fincaria novas raízes. Ali constituiu família, sendo pai amoroso de três filhos uma filha e dois meninos e marido dedicado. Empreendedor nato, abriu a loja Ragan Calçados e Confecções, conforme informa um pequeno empreendimento que logo se tornaria ponto de referência na comunidade, não apenas pelo comércio, mas pela presença acolhedora de seu proprietário.

Flamenguista fervoroso, Adílio Cavalcante não apenas torcia: vivia intensamente cada jogo. Sua casa era palco de encontros memoráveis, onde amigos torcedores aliados ou rivais — se reuniam para dividir risadas, discussões animadas e o amor pelo futebol. Ali, por trás da TV ligada e das vozes misturadas, nascia um retrato fiel de quem ele era: um homem simples, generoso, agregador.

Sua segunda grande paixão era a política. Participou ativamente da vida pública de sua região, não como alguém que buscava poder, mas como cidadão que acreditava na transformação coletiva. Ajudou a financiar campanhas, apoiou candidatos em quem confiava, como o amigo Gonçalo Sampaio e, mais tarde, Anivaldo Julião Savanas. Adílio era daqueles que não se contentavam em observar: ele agia, dialogava, estava presente.

Com o passar dos anos, um novo adversário entrou em campo: a diabetes. A doença o foi debilitando aos poucos, até que sua visão começou a se apagar. Em busca de cuidado e amparo, mudou-se para Palmas, onde suas irmãs o acolheram com amor e dedicação. Mesmo mais reservado, mantinha contato com os amigos pelo WhatsApp, sempre com aquela calma que lhe era tão própria.

No entanto, uma complicação de saúde levou Adílio à internação e, apesar de todos os esforços médicos, sua luta chegou ao fim. Partiu entubado, em paz, deixando uma saudade imensa, mas também uma coleção de memórias que continuam vivas em cada pessoa que teve o privilégio de conhecê-lo.

Hoje, amigos e familiares não se despedem apenas de um pai, irmão, amigo ou comerciante. Despedem-se de um homem que soube viver com intensidade, que celebrou paixões, cultivou amizades e enfrentou suas batalhas com coragem.

Que sua história siga inspirando aqueles que ficam. E que sua voz serena ecoe como lembrança de que a grandeza humana está, muitas vezes, nos gestos simples e no amor que espalhamos pelo caminho.

Descanse em paz, Adílio Coelho Cavalcante. ( Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Arquivos: Romeu Dias e Renato Sampaio)