‘Matador profissional’ é preso em Redenção, no PA, apontado como autor de assassinato durante festa em Palmas, no TO

Um membro de facção criminosa foi preso na manhã desta quarta-feira (7) em Redenção, no sudeste do Pará, apontado pela Polícia como responsável pela morte de Francivaldo Lima Silva, no Tocantins. O crime ocorreu no dia último 8 de abril, no setor Sol Nascente, em Palmas.

Segundo as investigações, o homem preso é considerado “matador profissional”. A prisão envolveu as polícias do Tocantins e do Pará, no contexto da Operação “Ex-imperium”, deflagrada pela 1ª Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Palmas (DHPP/Palmas).

Inicialmente, os policiais civis se dirigiram à residência do suspeito, mas foram informados pela mãe que ele estaria no Pará.

“Aprofundamos as diligências até localizar o possível paradeiro do indivíduo, acionamos Núcleo de Apoio à Investigação da Polícia Civil em Redenção, na pessoa do delegado Lúcio Flávio Andrade, que juntamente com sua equipe realizou a prisão do faccionado”, informa o delegado Eduardo Menezes, que conduziu a operação.

Após os procedimentos legais cabíveis, o suspeito deve ser encaminhado para unidade prisional local, onde permanecerá à disposição do judiciário de Tocantins, devendo ser recambiado nos próximos dias.

O crime

Francivaldo foi morto com vários disparos de arma de fogo durante uma confraternização celebrada na casa da cunhada. Informações da Polícia Civil apontam que tudo começou com uma discussão entre Francivaldo e a esposa.

O membro da facção, que também era convidado da festa, acabou se envolvendo na discussão junto com o cunhado de Francivaldo.

Testemunhas relataram que Francivaldo e o cunhado entraram em luta corporal, sendo que o cunhado sacou um canivete para tentar agredir Francivaldo. Em seguida, Francivaldo foi encurralado no quintal da casa pelo cunhado e foi alvo de tiros. A esposa da vítima ainda tentou intervir, mas sem sucesso.

O delegado Eduardo Menezes, destacou que a participação do cunhado de Francivaldo no crime também está sendo investigada. “Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência do autor dos disparos, localizada também no setor Sol Nascente e na casa do cunhado de Francivaldo, que fica na cidade de Palestina do Pará, local para onde ele fugiu após o crime”, explica.

Ainda segundo o delegado, as buscas realizadas na casa tem objetivo também de colher elementos que possam estabelecer a real participação dele no homicídio. (A Notícia Portal/ G1 PARÁ)