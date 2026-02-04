Remo estreia em casa pelo Brasileirão diante do Mirassol

Remo e Mirassol se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca a estreia do time paraense como mandante na competição nacional e contará com presença de público nas arquibancadas.
O Remo busca reabilitação após um início irregular. Na primeira rodada do Brasileirão, a equipe azulina acabou derrotada e, no último sábado, ficou apenas no empate com o São Francisco pelo Campeonato Paraense. Apesar do momento instável, o duelo desta quarta tem um peso simbólico para o clube, que conseguiu converter a punição de perda de mando de campo aplicada após uma confusão em jogo contra o Avaí, pela Série B de 2025 e poderá atuar diante de sua torcida.
Para o confronto, o técnico Juan Carlos Osorio deve promover mudanças tanto no time titular quanto no banco de reservas. Sem alguns reforços e atletas suspensos na estreia do Brasileiro, além de ter utilizado uma formação alternativa no Estadual, o Remo ganha novas opções. Os atacantes uruguaios Diego Hernández e Nico Ferreira tiveram as suspensões convertidas e estão liberados para atuar. Além deles, o lateral-esquerdo Cufré, os volantes Zé Welison, Picco e Catarozzi e o atacante Rafael Monti já aparecem no BID e podem estrear na Série A. Por outro lado, Sávio e Jaderson seguem em recuperação de lesão e estão fora da partida.
Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel, João Lucas, Marllon, Kayky Almeira e Cufré; Leonel Picco, Zé Ricardo e Vitor Bueno; Diego Hernández, Pikachu e Rafael Monti.
O Mirassol chega a Belém após uma sequência desgastante. A equipe paulista voltou a campo apenas 52 horas depois de empatar com o Novorizontino, em clássico do Campeonato Paulista. O confronto foi interrompido por uma forte tempestade no domingo e teve o segundo tempo disputado somente na última segunda-feira. Apesar do curto intervalo, o Leão Caipira vive bom momento no Brasileirão, após vencer o Vasco de virada por 2 a 1, em casa, na estreia.
Diante do desgaste físico, o técnico Rafael Guanaes já antecipou que fará alterações na equipe titular. Três jogadores que foram poupados no Paulistão devem iniciar a partida contra o Remo: o zagueiro João Victor, o meia Eduardo e o atacante Alesson. Outras mudanças pontuais também podem ocorrer, com base nos dados físicos do elenco, mantendo a competitividade do time paulista no Mangueirão.
Provável escalação do Mirassol: Walter; Igor Formiga, Willian Machado, Luiz Otávio e Igor Cariús (Reinaldo); Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Everton Galdino, Rodrigo Rodrigues e Renato Marques. ( A Notícia Portal com informações do Roma News/ Foto: Augusto Miranda Agência Pará de Notícias)