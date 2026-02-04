Clube do RemoEsporte

Remo estreia em casa pelo Brasileirão diante do Mirassol

Leão Azul faz estreia em casa com torcida, enquanto equipe paulista chega embalada após vitória na primeira rodada.

04/02/2026

Remo e Mirassol se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca a estreia do time paraense como mandante na competição nacional e contará com presença de público nas arquibancadas.

O Remo busca reabilitação após um início irregular. Na primeira rodada do Brasileirão, a equipe azulina acabou derrotada e, no último sábado, ficou apenas no empate com o São Francisco pelo Campeonato Paraense. Apesar do momento instável, o duelo desta quarta tem um peso simbólico para o clube, que conseguiu converter a punição de perda de mando de campo  aplicada após uma confusão em jogo contra o Avaí, pela Série B de 2025  e poderá atuar diante de sua torcida.

Para o confronto, o técnico Juan Carlos Osorio deve promover mudanças tanto no time titular quanto no banco de reservas. Sem alguns reforços e atletas suspensos na estreia do Brasileiro, além de ter utilizado uma formação alternativa no Estadual, o Remo ganha novas opções. Os atacantes uruguaios Diego Hernández e Nico Ferreira tiveram as suspensões convertidas e estão liberados para atuar. Além deles, o lateral-esquerdo Cufré, os volantes Zé Welison, Picco e Catarozzi e o atacante Rafael Monti já aparecem no BID e podem estrear na Série A. Por outro lado, Sávio e Jaderson seguem em recuperação de lesão e estão fora da partida.

Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel, João Lucas, Marllon, Kayky Almeira e Cufré; Leonel Picco, Zé Ricardo e Vitor Bueno; Diego Hernández, Pikachu e Rafael Monti.

O Mirassol chega a Belém após uma sequência desgastante. A equipe paulista voltou a campo apenas 52 horas depois de empatar com o Novorizontino, em clássico do Campeonato Paulista. O confronto foi interrompido por uma forte tempestade no domingo e teve o segundo tempo disputado somente na última segunda-feira. Apesar do curto intervalo, o Leão Caipira vive bom momento no Brasileirão, após vencer o Vasco de virada por 2 a 1, em casa, na estreia.

Diante do desgaste físico, o técnico Rafael Guanaes já antecipou que fará alterações na equipe titular. Três jogadores que foram poupados no Paulistão devem iniciar a partida contra o Remo: o zagueiro João Victor, o meia Eduardo e o atacante Alesson. Outras mudanças pontuais também podem ocorrer, com base nos dados físicos do elenco, mantendo a competitividade do time paulista no Mangueirão.

Provável escalação do Mirassol: Walter; Igor Formiga, Willian Machado, Luiz Otávio e Igor Cariús (Reinaldo); Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Everton Galdino, Rodrigo Rodrigues e Renato Marques. ( A Notícia Portal com informações do Roma News/ Foto: Augusto Miranda Agência Pará de Notícias)

