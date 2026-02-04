Remo estreia em casa pelo Brasileirão diante do Mirassol

Remo e Mirassol se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca a estreia do time paraense como mandante na competição nacional e contará com presença de público nas arquibancadas.

O Remo busca reabilitação após um início irregular. Na primeira rodada do Brasileirão, a equipe azulina acabou derrotada e, no último sábado, ficou apenas no empate com o São Francisco pelo Campeonato Paraense. Apesar do momento instável, o duelo desta quarta tem um peso simbólico para o clube, que conseguiu converter a punição de perda de mando de campo aplicada após uma confusão em jogo contra o Avaí, pela Série B de 2025 e poderá atuar diante de sua torcida.

Para o confronto, o técnico Juan Carlos Osorio deve promover mudanças tanto no time titular quanto no banco de reservas. Sem alguns reforços e atletas suspensos na estreia do Brasileiro, além de ter utilizado uma formação alternativa no Estadual, o Remo ganha novas opções. Os atacantes uruguaios Diego Hernández e Nico Ferreira tiveram as suspensões convertidas e estão liberados para atuar. Além deles, o lateral-esquerdo Cufré, os volantes Zé Welison, Picco e Catarozzi e o atacante Rafael Monti já aparecem no BID e podem estrear na Série A. Por outro lado, Sávio e Jaderson seguem em recuperação de lesão e estão fora da partida.

Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel, João Lucas, Marllon, Kayky Almeira e Cufré; Leonel Picco, Zé Ricardo e Vitor Bueno; Diego Hernández, Pikachu e Rafael Monti.