Redenção: Dono de ferro velho morre após guincho de caminhão encostar na rede elétrica

Um homem morreu eletrocutado, após receber uma descarga elétrica, quando trabalhava na manhã da segunda-feira (29), na cidade de Redenção, no sul do Pará.

O acidente aconteceu em uma estrada vicinal na área de invasão conhecida como Curtefrance, distante a cerca de 20 km da cidade de Redenção.

De acordo com a informação de populares, a vítima que era conhecida por Rogério do Ferro Velho, estava operando o guincho do caminhão, usado no trabalho de recolher ferro velho, quando a garra de ferro que colocava o material na carroceira do caminhão, encostou na rede elétrica, fazendo com que Rogério, recebesse uma descarga elétrica de alta voltagem.

De acordo com informações levantadas pela reportagem, a vítima era dono de um ferro na cidade de Redenção, e estava recolhendo uma certa quantidade de ferro velho em uma chácara, quando aconteceu a fatalidade. O acidente ocorreu por volta das 9hs desta segunda-feira 29.

Uma equipe do Grupamento do Corpo de Bombeiros de Redenção, foi acionada para fazer a retirada do caminhão que ficou com o braço do guincho grudado na rede elétrica. Uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Redenção, esteve no local, coletando informações que farão parte do inquérito policial instaurado para apurar as causas do acidente. (A Notícia Portal/ Blog do Dinho Santos)