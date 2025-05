Redenção sedia encontro para fortalecimento da Pecuária Sustentável no Pará

Com o objetivo de ampliar os benefícios e ações do programa Pecuária Sustentável, o Governo do Pará realizou, em parceria com o Sindicato Rural de Redenção, o evento “Encontro para o Fortalecimento das Cadeias Produtivas Sustentáveis do Pará”, na última quinta-feira (15). A iniciativa reuniu mais de 200 produtores rurais e diversas instituições públicas que atuam diretamente com o setor agropecuário.

Estiveram presentes representantes do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), entre outros órgãos estratégicos para o desenvolvimento rural da região.

Durante o encontro, os participantes tiveram acesso a atendimentos individualizados e palestras técnicas abordando temas cruciais como regularização ambiental e fundiária, rastreabilidade animal, defesa sanitária, consultas fundiárias, desbloqueio de propriedades, e orientações sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e outorgas.

A Pecuária Sustentável, considerada hoje a maior iniciativa de rastreabilidade, integridade e desenvolvimento da cadeia produtiva bovina no Brasil, foi o eixo central das discussões. O programa tem como foco garantir que a produção esteja em conformidade com os critérios ambientais e sanitários exigidos pelo mercado, agregando valor ao produto e ampliando o acesso dos produtores a novos mercados.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Raul Protázio Romão; o diretor-geral da Adepará, Jamir Macedo; o assessor técnico da presidência do Ideflor-Bio, Thiago Valente; o vice-presidente do Iterpa, Flavio Ricardo Azevedo, e a diretora jurídica da instituição, Fernanda Sequeira. Também participaram o superintendente regional do Incra, Andreyk Maia, e o presidente do Sindicato Rural de Redenção, Márcio Borges.

Representando o setor privado, o supervisor de Sustentabilidade da JBS, Ewerton Araújo, e o prefeito de Cumaru do Norte, Nego, marcaram presença, reforçando a importância da integração entre setor público, privado e a classe produtora.

“Tivemos casa cheia aqui em Redenção e pudemos dialogar diretamente com os produtores sobre regularização ambiental, fundiária, desbloqueio e desburocratização. Trouxemos a mensagem do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan de que o Estado está ao lado do produtor, ajudando a produzir mais, melhor e de forma correta”, afirmou o secretário Raul Protázio.

As palestras abordaram ainda a política de requalificação comercial e a regulamentação da Cota de Proteção Ambiental (CPA), instrumento que promove a valorização de áreas preservadas nas propriedades rurais.

O encontro reforçou o compromisso do Estado do Pará com o desenvolvimento de uma pecuária moderna, legal e ambientalmente responsável, aproximando o poder público dos produtores e fortalecendo a cadeia produtiva do campo à mesa. (A Notícia Portal com informações de Igor Nascimento (SEMAS)