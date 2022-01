Santana do Araguaia: Duas pessoas morrem em capotamento de veículo na “curva da morte”

Duas pessoas morreram em um acidente rodoviário, na manhã desta terça-feira (4), na PA-411, nas proximidades do Porto da Balsa, no Distrito de Barreiras dos Campos, município de Santana do Araguaia, no sul do Pará. O veículo, um Fiat Toro, capotou na chamada “curva da morte” e foi parar dentro de uma represa.

Segundo informações, no veículo seguiam quatro pessoas da mesma família, que estavam indo para o Porto da Balsa. O resgate das vítimas foi feito por uma equipe do 10º Grupamento Bombeiro Militar (10º GBM), sediado em Redenção, também no sul do estado.

Segundo o Comando do 10º GBM, ao chegar no local, a equipe, composta pelos sargentos Matos e Montes e o cabo Ebersom, encontrou o veículo dentro da represa com as rodas para cima e parcialmente submerso. As vítimas fatais foram identificadas como Eva Augusta Costa, de 89 anos, e Valdeci Rodrigues da Costa, de 49.

Foram socorridas com vida, e levadas para hospitais de Santana do Araguaia, Luzinete Sampaio de Jesus, de 37 anos, e Odete Madalena da Costa, de 50 anos. O local onde aconteceu o acidente é considerado perigoso e, devido aos vários acidentes registrados, muitos com vitimas fatais, foi chamado de “curva da morte”.

