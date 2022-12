REDENÇÃO: Prefeitura esclarece polêmica da ação de agentes do DMTT em estacionamento privado.

Um vídeo circulou bastante nas redes socias e grupos de WhatsApp em Redenção, no sul do Pará. As imagens mostram agentes do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) no estacionamento do “Mix Mateus Atacarejo”.

O fato ocorreu nesta terça-feira, dia 27 de dezembro e gerou bastante críticas, alegando que a atuação era ilegal e abusiva. Mas o fato é que, apesar de não ser de conhecimento geral, essa operação dos agentes de trânsito está prevista na lei.

Por efeito da repercussão do caso e da pressão popular sobre a gestão pública, a prefeitura municipal de Redenção, através das redes sociais, publicou uma nota informativa:

PREFEITURA INFORMA

“Mediante postagem que circula em redes sociais de Redenção, a Prefeitura esclarece que os agentes de trânsito do DMTT, foram chamados para atender a reclamação de um condutor sobre uso indevido de vaga preferencial em um estacionamento de um supermercado. Esclarece ainda que a fiscalização em edificações privadas de uso coletivo está na Lei nº 13.281/16, artigo 24, inciso VI do Código de Trânsito Brasileiro e o seu não cumprimento caracteriza crime de prevaricação, conforme artigo 319, do Código Penal. A Prefeitura complementa ainda que, todas as vias abertas a circulação de veículos automotores devem ser fiscalizadas.”

Ainda nos comentários, o perfil da prefeitura complementa: “Só que precisa estacionar em uma vaga especial, sabe o quanto é difícil e injusto, uma pessoa que não precisa, estacionar indevidamente”

“É questão de humanidade e respeito ao próximo”

A Notícia Portal