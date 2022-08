Primeiro caso de cão com varíola dos macacos é registrado

Um estudo recente divulgou o primeiro caso com evidências de varíola de macacos em cachorro. De acordo com o artigo, a hipótese é que o animal, que vive em Paris, na França, tenha sido infectado pelos donos, que foram diagnosticados há poucos dias com a doença.

Publicado na The Lancet, a pesquisa explicou que o caso ocorreu após 12 dias do início dos sintomas dos responsáveis pelo cão, um casal, que recebeu seu diagnóstico no Hospital Pitié-Salpêtrière. O cachorro, um galgo italiano de quatro anos, “apresentou lesões mucocutâneas, incluindo pústulas no abdômen e uma ulceração anal fina”.

Os dados mostraram que o sequenciamento do vírus do animal tinha 100% de compatibilidade com o tipo de vírus de um dos donos – consequentemente também sendo o mesmo subtipo que vem se espalhando pela Europa e Estados Unidos desde abril (início do surto).

“Aqui descrevemos o primeiro caso de um cão com infecção confirmada pelo vírus da varíola dos macacos que pode ter sido adquirida por transmissão humana. Os homens relataram dormir juntos com seu cachorro. Eles tiveram o cuidado de evitar que seu cão entrasse em contato com outros animais de estimação ou humanos desde o início de seus próprios sintomas (ou seja, 13 dias antes de o cão começar a apresentar manifestações cutâneas)”, escreveram os pesquisadores franceses. (A Notícia Portal / com informações de Dol Carajás)