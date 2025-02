Redenção: Parceria entre UEPA, Prefeitura e Hospital Regional vai oferecer pós-graduação em Nefrologia e Terapia Intensiva

Nesta quarta-feira (5), a vice-reitora da Universidade do Estado do Pará (UEPA), professora Ilma Pestana Ferreira, esteve em Redenção para anunciar que o Campus XV oferecerá duas pós-graduações para médicos e enfermeiros. As residências em Nefrologia e Terapia Intensiva representam um avanço para a educação superior pública em Redenção e região.

Os cursos serão ministrados pela UEPA, em parceria com a Prefeitura de Redenção, que disponibilizará toda a rede municipal de saúde por meio dos hospitais Dr. Pedro Paulo Barcaui (Materno Infantil) e Iraci Machado de Araújo (Iraci), além dos postos de saúde e laboratórios. O Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA) também integra esse tripé de parceria, que garantirá a realização das pós-graduações.

Nesta segunda-feira (10), será lançado o edital para a realização dos cursos e, até o dia seis de março, as aulas terão início. A professora doutora Graciete Amaral, coordenadora do Campus XV em Redenção, afirmou que essa conquista teve início há dois anos: “Será um importante avanço, com influência na qualidade dos serviços de saúde”, disse Graciete.

O prefeito de Redenção, Rener Santana de Miranda, conhecido como “Dr. Rener” (PRD), destacou que seu governo está focado em trazer mais estruturação para a educação pública: “Já estamos buscando também o programa de Mais Especialidade. Em vez de médicos generalistas, vamos capacitar e oferecer a oportunidade para que façam suas especializações aqui na nossa cidade”, afirmou Dr. Rener. (Lourivan Gomes / Da redação)