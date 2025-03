REDENÇÃO: Morre na BR 155 dentista que prestava serviços em Pau D’Arco e São Félix do Xingu

A cirurgiã-dentista Natália Ferreira da Silva, de 25 anos, faleceu em um trágico acidente de trânsito nessa quarta-feira (19), enquanto viajava de Redenção para Pau D’Arco, no sudeste do Pará. A jovem profissional estava a caminho de um atendimento em Pau D’Arco, onde prestava serviços de saúde bucal, quando perdeu o controle do veículo e capotou. O acidente ocorreu nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-155, um trecho ainda não ativado para operações regulares da PRF.

Natália, residente em Redenção, atendia também em São Félix do Xingu e outros municípios da região, conquistando o respeito e a admiração da comunidade pela qualidade de seu trabalho na saúde pública. Ela se dirigia à Vila Guarantã, em Pau D’Arco, onde realizaria atendimentos. Embora a rodovia tenha boas condições de pista e sinalização, o trecho onde ocorreu o acidente não possui acostamento, o que pode ter contribuído para a tragédia.

A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do ocorrido, mas ainda não há informações conclusivas sobre a causa do acidente.

A Prefeitura de Pau D’Arco, por meio de uma nota de pesar, expressou solidariedade à família da profissional e destacou a dedicação de Natália à odontologia e ao atendimento à população. Diversos pacientes e colegas também lamentaram a morte precoce da dentista, lembrando a importância de seu trabalho na saúde pública.

(A Notícia Portal/Smartnotícias)