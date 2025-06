Feminicídio em Rio Maria: irmão da vítima admite crime e tentativa de ocultação do corpo

Durante a Operação Saturação, determinada pelo Comando do CPR XIII, a Polícia Militar foi acionada para averiguar o desaparecimento da senhora Maria Rosa Cardoso, moradora da comunidade União Selecta, zona rural do município.

Segundo informações repassadas via NIOP, a vítima, que era cadeirante, estava desaparecida desde o dia 20 de junho. A guarnição da PM deslocou-se imediatamente até a área e, ao chegar próximo à residência da vítima, constatou que o corpo já havia sido encontrado por moradores locais, em avançado estado de decomposição, com aparentes sinais de pancada na cabeça.

Diante da cena, os policiais isolaram o local e acionaram a Polícia Civil de Rio Maria e a funerária para os procedimentos legais. A ocorrência foi registrada sob o BAPM nº 2032027646.

Já na manhã do dia 24 de junho, a Polícia Civil de Rio Maria deu prosseguimento à investigação. Em depoimento, o irmão da vítima, o senhor Antônio Rosa Cardoso, de 67 anos, compareceu espontaneamente à delegacia e confessou envolvimento no crime.

Segundo relato, após consumo de bebidas alcoólicas, houve um desentendimento entre os dois, ocasião em que a irmã teria se desequilibrado, caído e batido a cabeça. Após o ocorrido, o autor tentou ocultar o corpo.

A confissão foi registrada no Inquérito por Flagrante nº 00209/2025.100103-8 e Boletim de Ocorrência Policial nº 00209/2025.100559-8, da Polícia Civil do Pará (PCPA).

A Polícia Militar do Pará, por meio do 17º BPM/CPR XIII, reafirma seu compromisso com o combate à violência e o apoio às investigações de crimes hediondos como o feminicídio, que ceifam vidas e desestruturam famílias. Versículo do dia “A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra.” – Provérbios 29:23. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)