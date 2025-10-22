Redenção lidera frota de veículos na região Araguaia Paraense em 2025

Redenção continua sendo o principal polo automobilístico da Região de Integração Araguaia, no sul do Pará. De acordo com dados oficiais do Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) referentes a 2025, o município possui 82.466 veículos registrados, o que representa 30,98% de toda a frota regional, estimada em 266.218 veículos.

Na segunda posição aparece Xinguara, com 35.152 veículos (13,2%), seguida por Tucumã, que contabiliza 33.851 registros (12,72%). Juntas, essas três cidades concentram mais da metade de toda a frota da região, evidenciando o peso econômico e populacional que exercem sobre o Araguaia Paraense.

O levantamento mostra ainda que São Félix do Xingu ocupa o quarto lugar, com 25.298 veículos (9,5%), e Conceição do Araguaia vem logo depois, somando 23.377 (8,78%). Na outra ponta da tabela, Bannach tem a menor frota, com apenas 1.202 veículos registrados, o equivalente a 0,45% do total.

Outros municípios com participação significativa são Santana do Araguaia (6,76%), Ourilândia do Norte (6,21%) e Rio Maria (3,77%). Já as menores participações são de Floresta do Araguaia (2,28%), Santa Maria das Barreiras (1,64%), Água Azul do Norte (1,52%), Pau D’Arco (0,78%), Cumaru do Norte (0,72%), Sapucaia (0,68%) e Bannach (0,45%).

O crescimento da frota nos municípios da região acompanha a expansão econômica e populacional, impulsionada por atividades como a pecuária, mineração, comércio e agronegócio.

Em Redenção e Xinguara, por exemplo, o número de motocicletas e veículos utilitários tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, refletindo também a necessidade de mobilidade entre as áreas urbanas e rurais. (Roney Braga A Notícia/ Fonte Detran Pará/ Foto: Rodrigo Pinheiro)