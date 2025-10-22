AcontecimentosRedenção

Redenção lidera frota de veículos na região Araguaia Paraense em 2025

Município concentra quase um terço dos mais de 266 mil veículos registrados nos 15 municípios da região, segundo dados do Detran-PA

22/10/2025
O crescimento da frota nos municípios da região acompanha a expansão econômica e populacional, impulsionada por atividades como a pecuária, mineração, comércio e agronegócio. Em Redenção e Xinguara, por exemplo, o número de motocicletas e veículos utilitários tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, refletindo também a necessidade de mobilidade entre as áreas urbanas e rurais.

Redenção continua sendo o principal polo automobilístico da Região de Integração Araguaia, no sul do Pará. De acordo com dados oficiais do Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) referentes a 2025, o município possui 82.466 veículos registrados, o que representa 30,98% de toda a frota regional, estimada em 266.218 veículos.

Na segunda posição aparece Xinguara, com 35.152 veículos (13,2%), seguida por Tucumã, que contabiliza 33.851 registros (12,72%). Juntas, essas três cidades concentram mais da metade de toda a frota da região, evidenciando o peso econômico e populacional que exercem sobre o Araguaia Paraense.

O levantamento mostra ainda que São Félix do Xingu ocupa o quarto lugar, com 25.298 veículos (9,5%), e Conceição do Araguaia vem logo depois, somando 23.377 (8,78%). Na outra ponta da tabela, Bannach tem a menor frota, com apenas 1.202 veículos registrados, o equivalente a 0,45% do total.

Outros municípios com participação significativa são Santana do Araguaia (6,76%), Ourilândia do Norte (6,21%) e Rio Maria (3,77%). Já as menores participações são de Floresta do Araguaia (2,28%), Santa Maria das Barreiras (1,64%), Água Azul do Norte (1,52%), Pau D’Arco (0,78%), Cumaru do Norte (0,72%), Sapucaia (0,68%) e Bannach (0,45%).

O crescimento da frota nos municípios da região acompanha a expansão econômica e populacional, impulsionada por atividades como a pecuária, mineração, comércio e agronegócio.

Em Redenção e Xinguara, por exemplo, o número de motocicletas e veículos utilitários tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, refletindo também a necessidade de mobilidade entre as áreas urbanas e rurais. (Roney Braga A Notícia/ Fonte Detran Pará/ Foto: Rodrigo Pinheiro)

22/10/2025

Notícias relacionadas

Câmara de Vereadores de Redenção aprova moção de congratulação à Polícia Militar por frustração de assalto a banco

20/05/2025

Flamengo deixou rivais muito para trás em 10 anos e domina Rio como previu

23/04/2019

Sete anos após causar a morte de uma policial militar, réu ganha liberdade

06/08/2025

Caminhão perde controle e mata motociclista atropelado em Parauapebas

12/07/2022
Botão Voltar ao topo