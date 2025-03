Redenção lança projeto educação no trânsito para escolas municipais

A Prefeitura de Redenção, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Segurança e o Departamento Municipal de Trânsito e Tráfego (DMTT), anunciou o lançamento oficial do Projeto Educação no Trânsito. A iniciativa tem como objetivo promover ações educativas sobre segurança viária nas escolas da rede municipal de ensino, abrangendo tanto a zona urbana quanto as escolas do campo.

O projeto busca conscientizar crianças e adolescentes sobre as boas práticas no trânsito, reforçando a importância do respeito às leis e da prevenção de acidentes. A ação é considerada de grande relevância para o município, pois visa formar cidadãos mais conscientes e responsáveis no trânsito desde a infância.

A expectativa é que, com essa iniciativa, os alunos se tornem multiplicadores da educação no trânsito dentro de suas famílias e comunidades, contribuindo para um tráfego mais seguro em Redenção. (A Notícia Portal/Foto Ascom Redenção)