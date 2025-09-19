Segunda fase da operação ‘Ponto Crítico’ tem prisões em Conceição, Redenção, Xinguara, São Félix do Xingu e outras cidades da Região Araguaia

Na manhã desta quinta-feira (18), a Polícia Civil do Pará deflagrou a segunda fase da operação “Ponto Crítico” que resultou, até o momento, em um total de 75 prisões de investigados por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, posse ilegal de munições e associação criminosa, bem como na apreensão de várias armas, substâncias entorpecentes, celulares, munições, carregadores de armas, dinheiro em espécie e balanças de precisão.

A ação foi coordenada pela Diretoria de Polícia do Interior (DPI) com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e aconteceu em todas as Regiões Integradas de Segurança Pública do interior do Pará.

“Nós cumprimos 90 mandados de busca e apreensão, realizamos 59 prisões em cumprimento a mandados expedidos pela Justiça e 16 prisões em flagrante. A segunda fase da operação ‘Ponto Crítico’ demonstra o empenho e compromisso da Polícia Civil em reforçar a segurança pública nas cidades e distritos do interior do Estado”, pontuou o delegado Hennison Jacob, titular da DPI.

A ação policial aconteceu de forma simultânea em Acará, Afuá, Alenquer, Altamira, Aurora do Pará, Bagre, Bom Jesus do Tocantins, Breu Branco, Breves, Capanema, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Concórdia do Pará, Curionópolis, Dom Eliseu, Eldorado, Gurupá, Itaituba, Marabá, Moraes de Almeida, Novo Progresso, Ourém, Parauapebas, Portel, Porto de Moz, Quatro-Bocas, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, Salinópolis, Santa Cruz do Arari, Santana do Araguaia, Santarém, São Sebastião, São Félix do Xingu, Soure, Tomé-Açu, Tracuateua, Tucuruí, Ulianópolis e Xinguara.

Policiais civis que compõem todas as Superintendências, Delegacias e Seccionais da DPI foram destacados para reforçar o policiamento e combater crimes como roubo, furto, homicídio, extorsão, estupro de vulnerável, tráfico de drogas, descumprimento de medidas protetivas, tentativa de homicídio, lesão corporal, entre outros.

Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAM), à Criança e ao Adolescente (DEACA), Delegacias de Homicídios (DH) e os Núcleos de Apoio à Investigação (NAI) do interior, também compuseram a operação policial. (A Notícia Portal com informações da Comunicação Polícia Civil do Pará/ Fotos: Raphael Luz Agência Pará)