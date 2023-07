REDENÇÃO: Jovem é executado a balas em Redenção

Mais um crime registrado em Redenção (PA). Um jovem até agora identifica apenas como Ricardo, foi morto baleado. O fato ocorreu no entorno do Terminal Rodoviário na noite desta quarta-feira (26)

Segundo informações preliminares ele foi abordado por dois homens em uma moto Honda preta e o garupa deflagrou vários disparos na vítima que não resistiu e morreu no local.

A polícia investiga para saber a motivação do crime e identificar os autores. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira/Com Blog do Otavio Araújo)