FLORESTA DO ARAGUAIA-PA: Praça do Produtor foi alvo de vandalismo

Poucos dias após a inauguração da glamourosa Praça do Produtor em Floresta do Araguaia, a obra já foi vítima de vandalismo.

Um jovem, durante o dia, depredou a estátua que simboliza o produtor de abacaxi. A Notícia Portal apurou que o jovem pode sofrer de distúrbios mentais.

A prefeita Majorri Santiago já determinou a restauração do monumento.

A inauguração ocorreu no dia 10 de janeiro, e foi realizada pela prefeita Majorri Santiago com a presença do governado Helder Barbalho (MDB), Deputado Estadual Alex Santiago (PL), senador Beto Faro (PT) e a deputada Federal Dilvanda Faro (PT).

É importante ressaltar que de acordo com o artigo 163 do Código Penal Brasileiro, vandalismo é crime e o autor do delito fica sujeito à prisão e multa, por danos ao patrimônio público. (A Notícia Portal, redação)