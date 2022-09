As ordens de serviços para reformas dos hospitais municipais de Redenção Iraci Araújo e Materno Infantil foram assinadas na segunda-feira (19). O Prefeito de Redenção, Marcelo Borges, e o secretário de Saúde, João Lúcio, estiveram presentes no evento.

Os recursos federal e estadual são na ordem de R$ 600 mil para o Materno Infantil e R$ 500 mil para o Iraci Araújo. Junto com a reforma será instalado um mamógrafo adquirido recentemente. (A Notícia Portal / com informações de Otávio Araújo).