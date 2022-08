SANTARÉM: Ladrão de moto é agarrado e amarrado em poste por funcionários da Equatorial Energia

Um homem foi agarrado por funcionários da Equatorial

Energia quando tentava furtar uma motocicleta de um dos empregados da empresa na tarde desta quarta-feira (03) em Santarém, no oeste do Pará. Ele foi amarrado em um poste até a chegada da guarnição da Polícia Militar, que o prendeu.

O acusado, identificado como Maike Gadiel Sousa, que já tem passagem pela polícia. Ele contou que usa garfo para ligar os veículos.

Com tanta prática, ele pensava que ia mais uma vez se dar bem na empreitada criminosa. No entanto, assim que ligou o veículo e tentou fugir, foi flagrado pelos funcionários e um deles conseguiu alcançá-lo. Ele foi derrubado de cima do veículo e depois amarrado em um poste. (A Notícia Portal / com informações de Native News Carajás)