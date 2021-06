REDENÇÃO: CÂMARA DE VEREADORES ESTÁ JULGANDO CONTAS DE EX-PREFEITO MÁRIO MOREIRA

Neste momento a câmara de vereadores de Redenção está realizando a sessão de julgamento das contas do ex-prefeito Mário Moreira referente o exercício 2004.

Este processo foi o principal motivo que eliminou o favoritismo de Mário Moreira na última eleição lhe custando a derrota nas eleições para prefeito de 2020.

No julgamento de hoje feito na câmara, se as contas do ex-prefeito forem reprovadas ele perderá os direitos políticos prejudicando eventuais pretensões de Mário a se candidatar.

Em instantes confira aqui no Portal an10 notícias o resultado do julgamento que está acontecendo na câmara de vereadores de Redenção.