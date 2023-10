REDENÇÃO: Prefeitura realiza evento para falar sobre envelhecimento saudável

Nesta quarta-feira (11) a Prefeitura Municipal de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, juntamente com o Conselho Municipal de Direitos do Idoso (CMDI), realizou o evento trazendo como tema: “Um caminho para um Envelhecimento Saudável”.

O evento que aconteceu no Centro Comunitário, no setor Jardim Primavera, contou com a presença de 40 idosos e teve como objetivo sensibilizar a sociedade sobre as questões do envelhecimento, destacando a necessidade de proteção e de cuidados para com essa população, acolhendo cada idoso, bem como fortalecer os vínculos, já que cada idoso tem sua particularidade e todos devem ser acolhidos.

Com vasta programação que envolveu a equipe do CRAS, houve várias atividades voltadas para o atendimento e orientação aos idosos que têm algum problema de locomoção, foram realizados vários testes relacionados à mobilidade, mental e física, visando colocar de volta à sociedade. Vale ressaltar, que o evento contou animação musical do cantor Valmireno e, finalizou com almoço servido para todos.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Jucema Furtado, afirma que os objetivos do evento vão muito além dos cuidados; “É importante enfatizar não apenas os cuidados e a atenção especial necessária para esse grupo, mas também ressaltar sua capacidade, a relevância de um vasto envelhecimento saudável, com qualidade de vida e a persistente luta pela garantia e expansão de direitos”. (A Notícia Portal/ Prefeitura Municipal de Redenção).