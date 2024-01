Redenção: Homem é preso após tentar matar outro com golpe de facão

Vicente Costa dos Santos Filho, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã da última quinta-feira (11), após tentar matar outro com golpes de facão, na cidade de Redenção.

A vítima da tentativa de homicídio foi identificada como, Alexandre Soares Guerra (O Cowboy). Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU no local do crime, em seguida foi levado para o Hospital Regional de Redenção com vários ferimentos pelo corpo.

O crime ocorreu nas proximidades do Terminal rodoviário de Redenção. O suspeito foi preso pela PM em flagrante, e levado em seguida até a Delegacia local.

Durante entrevista à imprensa, Vicente alegou que tentou matar Alexandre, porque vinha sofrendo humilhações e ameaças de morte por parte de Cowboy. Vicente foi autuado por tentativa de homicídio. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)