Cavalgada Ruralista agita a cidade de Redenção

Na manhã do último domingo (05), em Redenção, no sul do Pará, aconteceu a tradicional Cavalgada Ruralista, promovida pelo Sindicato Rural de Redenção.

Personalidades ilustres cavalgaram pelas ruas da cidade, como o Governador Helder Barbalho, deputado federal Joaquim Passarinho, prefeito Jair Martins, da cidade de Conceição do Araguaia, prefeito de Redenção Marcelo Borges, deputado estadual Alex Santiago e várias outras lideranças políticas da região e do Estado do Pará.

Ao longo do percurso de mais de 10 quilômetros, populares acompanharam as margens das ruas e avenidas, nas esquinas, nos bares e nas calçadas do comércio, o desfile dos cavaleiros e amazonas que percorreram as principais vias da cidade. A cavalgada foi considerada por muitos como um evento familiar, pois dezenas de famílias se reuniram para ver as comitivas passarem. A programação da 25ª Expo do Polo Carajás segue no decorrer da semana com palestras, simpósios, show gospel, shows com diversos cantores sertanejos e rodeio de touros e cavalos.

Com informações: Dinho Santos