Que tal R$ 450 milhões? Apostas da Mega da Virada já podem ser feitas a partir desta semana

Prêmio está estimado em R$ 450 milhões e não acumula (todo o valor é distribuído mesmo se nenhuma aposta acertar as 6 dezenas)

A partir desta semana todas as apostas feitas na Mega-Sena concorrem ao prêmio da Mega da Virada, que será sorteado em 31 de dezembro.

O prêmio está estimado em R$ 450 milhões e não acumula (ao contrário dos outros sorteios “regulares”, todo o dinheiro é distribuído mesmo se nenhuma aposta acertar as 6 dezenas).

Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto dos 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina (acerto de 5 números) e assim por diante.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio estimado em R$ 450 milhões e deixe todo o dinheiro parado na poupança, receberá em média R$ 3 milhões por mês.

Todas as apostas estão contando para a Mega da Virada pois o último sorteio “regular” ocorreu no sábado (17), então todas as apostas passaram a ser exclusivas para o sorteio especial de fim ano.

Como apostar na Mega da Virada?

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília) do dia 31, nas mais de 13 mil lotéricas ou no site ou aplicativo Loterias Caixa (o app está disponível para Android e iOS).

Os clientes da Caixa também podem fazer as apostas pelo Internet Banking Caixa.

O valor de uma aposta simples da Mega, com 6 números, é de R$ 4,50. Neste ano vez, a quantidade de números que podem ser escolhidos para uma mesma aposta passou de até 16 para até 20.

Com isso, os apostadores têm mais opções para fazer suas combinações numéricas e torcer para acertar as 6 dezenas sorteadas.

Desde a 1ª edição da Mega da Virada, em 2009, ela já premiou 111 apostas que acertaram as 6 dezenas. Fonte: Agência Brasil