PARAENSE JOBSON MARCA DOIS GOLS EM SUA ESTREIA EM CLUBE DE RONDONIA

O atacante Jobson, ex-Botafogo-RJ, voltou a ser destaque pelo seu bom futebol. Na estreia pelo União Cacoalense, contra o Ji-Paraná, ele foi decisivo marcando dois gols que garantiram a vitória no “Super Clássico” de Rondônia. A partida, que não contou com a presença de público no estádio, foi realizada no sábado, 10, em Cacoal, cidade distante 482 km de Porto Velho, capital rondoniense. Jobson é paraense de Conceição do Araguaia, Sul do Estado.

O Ji-Paraná abriu o placar com Wilker. Jobson, que estreou com a camisa 10, empatou e Cristiano virou o placar. Aos 43 minutos do segundo tempo o atacante paraense brilhou novamente e marcou o gol que sacramentou a vitória Alviverde. “Fico feliz por fazer esses dois gols num clássico. É sempre importante, clássico é clássico”, disse Jobson após a partida, que integra a preparação das duas equipes para o Estadual. Ele chegou a ser dúvida para o jogo, já que estava se recuperando de uma lesão.

Jobson, 33 anos, foi um dos principais reforços do União Cacoalense para o Campeonato Estadual. O Alviverde estreará na competição dia 24 de abril, contra o Barcelona, de Vilhena. O atacante chegou ao clube no último dia 9 de março. Jobson disputou o Campeonato Paraense 2020 pelo Independente, de Tucuruí. Seu último clube foi o Campinense-PB, no qual disputou o Campeonato Brasileiro da Série D, em 2020.

Jobson foi revelado pelo Brasiliense e ganhou notoriedade no futebol brasileiro em 2009, no Botafogo-RJ, ajudando a livrar o Alvinegro do rebaixamento no Brasileirão com gols decisivos. Ele teve outras duas passagens pelo clube carioca, mas sem muito destaque; também atuou por Atlético-MG, All Itthad (Arábia Saudita), Bahia, Grêmio Barueri-SP, Luziânia-GO, Portuguesa-RJ e São Caetano-SP.

