REDENÇÃO: Colégio Christo Rei recebe moção de aplausos do Poder Legislativo

As diretoras do Colégio Christo Rei, acompanhadas do corpo técnico pedagógico e administrativo da escola, foram recebidos na manhã desta terça feira (27) na galeria de honra da câmara de vereadores de Redenção para serem homenageadas com moção de aplausos em comemoração aos 40 anos do colégio.

Maria Vanda Cruvinel, diretora administrativa e Andréia Cruvinel, diretora geral – mãe e filha respectivamente, estavam acompanhadas da professora Katiúcia Lustosa, da coordenadora Pedagógica Vanusa Miranda e do diretor financeiro Clerisvaldo Moura – durante a seção de entrega da homenagem.

A moção de aplauso foi apresentada pelo vereador Rodrigo Universo (PSB) e teve o voto favorável de todos os vereadores, durante a seção ordinária. A maioria dos 15 vereadores foram a tribuna fizeram discursos enaltecendo a trajetória do colégio e a tradição pedagógica da professora e diretora Vanda Cruvinel, “É gratificante, nós estamos nessa profissão é porque amamos; essa homenagem é muito significativa porque é o poder legislativo de Redenção reconhecendo o potencial do colégio Christo Rei e da educação”, disse Vanda.

A escola Christo Rei foi fundada em Redenção no ano de 1981, antes da emancipação do município por desbravadores que vieram de várias partes do Brasil e criaram a escola para dar educação aos seus filhos. Há 25 anos o Christo Rei adotou o sistema positivo de ensino e em 2006 a professora Vanda Cruvinel que já era bastante conhecida na área da educação assumiu a direção da escola. Nestes 15 anos sob a gestão da família Cruvinel, o colégio Christo Rei tem ampliado toda sua estrutura física e pedagógica se consolidando como uma das mais importantes escolas da região Araguaia no Estado Pará, oferecendo o melhor em educação infantil, fundamental e média. (Da redação Lourivan Gomes)