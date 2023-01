Xinguara-PA: Jovem é morto a tiros na madrugada

Mais um crime de homicídio foi registrado em Xinguara, no sul do Pará. Desta vez a vítima foi um jovem identificado como, Wesley Felismino de Jesus. Wesley foi morto a tiros, na madrugada desta sexta-feira 27 de janeiro, na Rua Tapajós.

A vítima foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, tentou fugir dos pistoleiros mais foi perseguido e executado no meio da rua com vários tiros de Pistola calibre 380.

De acordo com informações Policiais, Wesley possuía algumas passagens na Polícia por crimes relacionados ao tráfico de drogas. No ano de 2018 ele chegou a fugir de uma Penitenciaria da cidade de Marabá, no sudeste do Pará. Ultimamente ele estava em liberdade condicional.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil de Xinguara para dar início às investigações.

Fonte: Blog do Luiz Pereira