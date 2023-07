Projeto Rastreabilidade Individual na pecuária será lançado na quarta-feira em Rio Maria

Será lançado na próxima quarta-feira (20), em Rio Maria (PA), o “Projeto Monitoramento Socioambiental dos Indiretos no Brasil”. A informação é do empresário e pecuarista Roberto Paulinelli, do Frigorífico Rio Maria.

O empresário destacou que o projeto será lançado com outros parceiros. “Os parceiros são: Frigorífico Rio Maria, Roberto Paulinelli, Niceplanet Assessoria em Conformidade, SBCert, Durli Couros, Banco Itaú e Andrade Yamashita, sendo que cada um dos participantes tem uma função específica no projeto”.

Ele acrescentou que “o protocolo pode ser aplicado em qualquer estado brasileiro por se tratar do SISBOV, aplicado juntamente com as análises dos critérios socioambientais estabelecidos em TAC´s e acordos comerciais a mais de uma década”.

Roberto Paulinelli afirmou quais os objetivos básicos do projeto: “Implantar procedimentos para promover a rastreabilidade individual de bovinos e o monitoramento socioambiental dos fornecedores Indiretos das indústrias frigoríficas”.

O pecuarista Paulinelli disse ainda que “o projeto beneficiará toda a pecuária brasileira apontando solução para o problema da rastreabilidade com propósito sanitário e socioambiental”. (A Notícia Portal/ Programa Conexão Rural)