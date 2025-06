Homem é detido por embriaguez ao volante Após colisão com carro da Polícia Federal em Xinguara

Na manhã de sexta-feira, 13 de junho de 2025, por volta das 11h50, durante a realização da Operação Saturação, a Polícia Militar do 17° BPM foi acionada para uma ocorrência de crime de trânsito na cidade de Xinguara, no sudeste do Pará. A ocorrência envolveu um motorista embriagado que, após colidir com o veículo de agentes da Polícia Federal, foi abordado pela PM.

De acordo com o relatório da PM, a guarnição composta pelo Subtenente Adriano e o Sargento Zampiva, que estavam de serviço no momento, foi informada pelo Núcleo de Informações e Operações de Polícia (NIOP) sobre a situação. A denúncia indicava que um Fiat Uno, dirigido por um homem identificado como Alfeu Batista de Carvalho Junior, teria colidido com o carro de agentes da Polícia Federal que trafegavam pela Rodovia da cidade de Tucumã, no Pará, com destino a Xinguara.

Após a colisão, o motorista de Alfeu Batista tentou seguir seu trajeto, mas foi alcançado e abordado na entrada de Xinguara. No momento da abordagem, o homem, além de ter se mostrado alterado, xingou os policiais federais. Ao realizar a abordagem, a equipe da PM constatou que Alfeu apresentava sintomas visíveis de embriaguez: fala arrastada, olhos vermelhos e comportamento agitado.

Dentro do veículo Fiat Uno, foi encontrada uma quantidade significativa de garrafas de cerveja Heineken. Durante o interrogatório, Alfeu admitiu que estava vindo de uma confraternização na Vila Xinguarinha, onde havia consumido bebidas alcoólicas desde a madrugada com amigos.

Dada a evidência de embriaguez ao volante, a guarnição decidiu conduzir o infrator até a delegacia local para a formalização dos procedimentos legais. Durante o transporte, as algemas foram utilizadas por questões de segurança, devido ao comportamento alterado do motorista.

O acusado apresentou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas o caso segue sob investigação para que sejam tomadas as devidas providências legais.

A Polícia Militar do Pará reitera seu compromisso com a segurança e o combate a crimes de trânsito, especialmente em operações que visam a prevenção de acidentes e a condução segura nas vias públicas. (A Notícia Portal com informações 17° BPM – Batalhão Carajás/ Fotos: PMPA)