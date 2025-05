Profissionais de imprensa serão homenageados pela Câmara de Xinguara neste domingo.

Neste domingo, 1º de junho de 2025, a Câmara Municipal de Xinguara realizará uma sessão solene em homenagem aos comunicadores do município, celebrando o Dia da Imprensa, instituído pela Lei Municipal nº 824/2012. A cerimônia acontecerá no plenário da Câmara de Vereadores, reunirá autoridades, profissionais da imprensa, representantes da sociedade civil e convidados, em reconhecimento ao papel fundamental da comunicação para a democracia e o desenvolvimento local e regional.

A data foi oficializada por iniciativa do vereador Cícero de Oliveira Almeida o Cição, visando valorizar o trabalho dos profissionais de rádio, TV, jornais, portais de notícia e redes sociais que atuam com ética, responsabilidade e compromisso com a verdade.

Durante a solenidade, comunicadores serão homenageados em reconhecimento por sua contribuição à sociedade xinguarense. Os vereadores deverão destacar, em seus pronunciamentos, a importância da liberdade de imprensa, o combate à desinformação e o papel transformador da comunicação.

A sessão também promete momentos de emoção com depoimentos dos homenageados e agradecimentos à comunidade. “Reconhecer esses profissionais é reconhecer também a força da nossa democracia e da liberdade de expressão”, afirmou o vereador Cição.

Conforme a Lei nº 824/12, sancionada em abril de 2012, o Dia da Imprensa em Xinguara deve ser comemorado todos os anos em 1º de junho, com a realização de uma sessão solene para homenagear os comunicadores locais um gesto simbólico, mas de grande valor para quem dedica a vida a informar com responsabilidade. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Reprodução)