Produtores de cacau convocam manifestação em Tucumã contra importação e preços baixos

Produtores de cacau de Tucumã e região realizam, na manhã deste sábado (7/2), uma grande mobilização em defesa da cadeia produtiva do cacau e contra o que classificam como desvalorização do produto nacional. A manifestação tem como principal bandeira a luta por políticas públicas que garantam preço mínimo justo e segurança ao produtor rural.

Entre as principais reivindicações está o posicionamento contrário à importação de cacau africano, permitida atualmente pela Normativa NER 125. Os produtores defendem a derrubada da normativa, alegando que ela abre brecha para a entrada do produto estrangeiro sob a justificativa de que o Brasil não seria autossuficiente na produção, conforme explicou Erivaldo Alves 1ª secretário da Associação dos Cacauicultores e Cacauicultoras da PA – 279.

Segundo o movimento, essa alegação não condiz com a realidade. Dados do IBGE já indicam que o país possui produção suficiente para atender o mercado interno. No entanto, a ausência de uma previsão oficial de safra em todo o território nacional acaba sendo usada como argumento para autorizar a importação, o que impacta diretamente o preço pago ao produtor brasileiro.

A mobilização também busca chamar a atenção das autoridades para a necessidade de uma legislação mais sólida, que dê respaldo ao produtor de cacau, garantindo estabilidade, previsibilidade e condições para novos investimentos no campo.

De acordo com os organizadores, o foco principal da manifestação é pressionar o poder público pela criação e fortalecimento de políticas públicas que realmente amparem o produtor nacional, assegurando que ele possa trabalhar com mais tranquilidade, protegido pela lei e valorizado pelo mercado.

A expectativa é de que produtores rurais, lideranças do setor e apoiadores participem do ato, reforçando a importância do cacau para a economia local e regional. ( Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Cléber Isaac Filho)