Três carretas colidem na BR-158, entre Redenção e Santana do Araguaia

Três carretas se envolveram num acidente, na manhã desta quinta-feira (21), na BR-158. A colisão ocorreu perto de Redenção, sentido Santana do Araguaia, no sul do Pará. É um trecho que acumula um histórico de reclamações por ser estreito, inseguro e mal sinalizado. Não houve mortes registradas.

Com a batida, um dos veículos saiu da pista e caiu num barranco. O acidente ocorreu perto do frigorífico São Francisco. O trânsito ficou interrompido na área. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará socorreu duas pessoas feridas.

Por nota, a Polícia Civil informou que “…não houve mortes e o caso é investigado pela delegacia de Redenção. Os condutores dos veículos envolvidos compareceram à unidade policial para prestar depoimentos sobre o ocorrido”.

