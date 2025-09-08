Produtora de chocolates de Tucumã leva prêmio estadual do Sebrae Mulher de Negócios

O Sebrae no Pará realizou a cerimônia estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025, no Armazém do Tempo, no Mangal das Garças, em Belém. Foram premiadas empreendedoras de quatro categorias, mulheres que impulsionaram a economia local, especialmente em áreas como agricultura familiar, comércio, sustentabilidade e inovação.

O prêmio contemplou vencedoras em quatro categorias: Microempreendedora Individual (MEI), Pequenos Negócios, Produtora Rural e Ciência & Tecnologia. Em 2025, 117 mulheres paraenses empreendedoras se inscreveram na premiação, representando 36 municípios do estado. Na categoria MEI, a primeira colocada foi Ewelyn Regina Rocha Silva, da startup ClickVet, que oferece assistência veterinária para pets; na categoria Pequenos Negócios, a vencedora foi Ana Paula Mota do Rosário, da marca Chuva de Cor, que produz acessórios artesanais sustentáveis e moda autoral; na categoria Produtora Rural, o prêmio foi para Renilda Ferreira Vieira Ferraz, da Terra Chocolates Amazônicos, que fabrica chocolates artesanais em Tucumã.

“O meu negócio é o chocolate artesanal, feito com muito carinho e cuidado desde o início: a gente planta o cacau, acompanha a colheita, a fermentação e todo o processo até o chocolate chegar à mesa do consumidor. É um trabalho feito com amor, valorizando o que a nossa terra tem de melhor. Esse prêmio representa o reconhecimento de todo esse esforço”, disse Renilda.

A premiação é dividida em três etapas: estadual, regional e nacional. As quatro vencedoras da etapa estadual de hoje (02), ganharam troféus, certificados e consultoria online personalizada. Agora, elas avançam para a etapa regional, representando a região Norte, e posteriormente para a etapa nacional, cuja cerimônia de premiação ocorrerá em outubro, no evento Delas Summit, em Florianópolis (SC).

Na etapa nacional, as 35 vencedoras regionais (cinco vencedoras por categoria para cada uma das sete regiões) estarão automaticamente classificadas para a final nacional da premiação. O Sebrae custeará as despesas de deslocamento e diárias das 35 finalistas regionais, que participarão de missão técnica nacional durante o evento de premiação.

“O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é, acima de tudo, uma oportunidade de reconhecer e celebrar a força das mulheres que transformam desafios em oportunidades. São histórias reais de superação, inovação e liderança, que mostram o quanto o empreendedorismo feminino tem contribuído para o desenvolvimento social e econômico do nosso estado”, ressaltou o diretor-superintendente do Sebrae/PA, Rubens Magno.

De acordo com um estudo do IBGE, divulgado no final do ano passado, mais de 427 mil mulheres são donas de pequenos negócios no Pará. No estado, para cada 100 mulheres, 12 ou mais são donas de negócios, o que corresponde a 12% das mulheres em idade ativa. (A Notícia Portal com informações da Redação Sebrae/ Fotos: Carlos Borges)